Помогите плиз пожалуйста! !! все задания

Окружающий мир
Помогите плиз пожалуйста! !! все задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы развивать технику и изобретать её.
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