Помогите плиз решить эти задачки быстро если можно пожалуйста там задачи 2 и пример 1 пожалуйста! !!!!! СРОЧНОООООО! !!!
Математика
Помогите плиз решить эти задачки быстро если можно пожалуйста там задачи 2 и пример 1 пожалуйста! !!!!! СРОЧНОООООО! !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 zadacha..........6 1/2:1 5/6=3 6/11 nuzhno sdelat' 4 reisa
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