Помогите плиз решить эти задачки быстро если можно пожалуйста там задачи 2 и пример 1 пожалуйста! !!!!! СРОЧНОООООО! !!!

Математика

Помогите плиз решить эти задачки быстро если можно пожалуйста там задачи 2 и пример 1 пожалуйста! !!!!! СРОЧНОООООО! !!!

Автор: Гость