Какое ключевое слово обеденяет слова? Напиши: Скипетр! Держава, Шапка Мономаха.........…........................? Аптекарский, Подольск, Ямской...................................? Псалтирь, Букварь, Грамматика…....…...............
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Какое ключевое слово обеденяет слова? Напиши: Скипетр! Держава, Шапка Мономаха.........…........................? Аптекарский, Подольск, Ямской...................................? Псалтирь, Букварь, Грамматика…....…....................? пж помогите быстро и очень срочно
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Гость:
Царь,князь переулок учебник(учёба)
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