Раньше они жили в Бразилии(использовать use)

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Раньше они жили в Бразилии(использовать use)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They used to live in Brazil
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