Помогите плиз с русским упр 8

Гость: Гость:

Реки, наполняемые талой водой, широко разливаются. Широкий паром, приткнувшийся к берегу, казался морским чудовищем. Скупо и медленно пробивался свет сквозь тучу, окутавшую небо над морем. Ветер, дувший с моря, все время усиливался. Дальше оставшиеся предложения.