Помогите плиз с русским упр 8

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Помогите плиз с русским упр 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реки, наполняемые талой водой, широко разливаются. Широкий паром, приткнувшийся к берегу, казался морским чудовищем. Скупо и медленно пробивался свет сквозь тучу, окутавшую небо над морем. Ветер, дувший с моря, все время усиливался. Дальше оставшиеся предложения. 
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