К конкурсувыщивалицнужно сделатьсалфетку.Гладью надо украсить 5/7 салфетки,а стебельчатым швом 1/7.Какая часть салфетки должна быть украшена гладью и стебельчатым швом

Математика

К конкурсувыщивалицнужно сделатьсалфетку.Гладью надо украсить 5/7 салфетки,а стебельчатым швом 1/7.Какая часть салфетки должна быть украшена гладью и стебельчатым швом

Автор: Гость