К конкурсувыщивалицнужно сделатьсалфетку.Гладью надо украсить 5/7 салфетки,а стебельчатым швом 1/7.Какая часть салфетки должна быть украшена гладью и стебельчатым швом
Математика
К конкурсувыщивалицнужно сделатьсалфетку.Гладью надо украсить 5/7 салфетки,а стебельчатым швом 1/7.Какая часть салфетки должна быть украшена гладью и стебельчатым швом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7 + 1/7 = 6/7 Вот и всё.
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