Плиз памагите сочинение на тему чтобы сохранить родной край подтора страницы

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Плиз памагите сочинение на тему чтобы сохранить родной край подтора страницы
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Автор: Гость
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Гость:
Родной край! Сколько восхитительных воспоминаний всего в паре слов. Цветущие вишневые сады и душистые мятные ковры вдоль дорожек. Манящая синева голубого летнего неба, аромат золотистой липы, уборка хлеба — ностальгия захлестывает при одном упоминании родных просторов, где ты родился, вырос и сделал первые шаги в увлекательную и интересную жизнь.Всегда с тобой будут сияющие мамины глаза, мудрые наставления отца, бабушкины сказки и дедовы истории о войне. Родной край, ты столько пережил и столько значишь.Когда-то этими степями проходили военные батальоны, стремясь освободить наш сильный народ от гнета врага. Когда-то поля эти были усеяны золотистой кукурузой в зеленых перьях. Когда-то журчанье реки сливалось с шумом березовой рощи, и ты сидел на маленькой кочке, блуждал взглядом по рельефным просторам и думал о чем-то своем.Родной край всегда манит к себе, тянет вернуться на те дорожки, по которым бегал с ребятами, в те сады, где воровал спелые абрикосы. Мы разъезжаемся по миру, путешествуем, знакомимся с новыми людьми, но в сердце всегда живет один-единственный уголок тепла и уюта, где чувствуешь себя не просто как дома, а действительно там, в своем родном краю. Для человека нет ничего ближе и дороже родного края — места, которое взрастило тебя, как маленький колосок, и выпустило в дальнюю дорогу к вершинам жизненного пут.Я люблю свою родину.
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