Лодка шла по течению реки 2.4 ч. и против течения 3.2 часов . Путь пройденный лодкой по течению , оказался на 13.2 км длиннее пути пройдённого против течения . Найдите скорость лодки в стоячей воде , если скорость течения 3.5км...
Математика
Лодка шла по течению реки 2.4 ч. и против течения 3.2 часов . Путь пройденный лодкой по течению , оказался на 13.2 км длиннее пути пройдённого против течения . Найдите скорость лодки в стоячей воде , если скорость течения 3.5км/час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= (19,6 — 13,2) / 0,8 = 8Пусть Х собственная скорость лодки. Тогда ее скорость по течению Х + 3,5 , а против течения Х — 3,5. Получаем уравнение19,6 — 0,8 * Х = 13,22,4 * Х + 8,4 — 3,2 * Х + 11,2 = 13,22,4 * (Х + 3,5) — 3,2 * (Х — 3,5) = 13,2Итак, скорость лодки в стоячей воде 8 км/ч.
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