Лодка шла по течению реки 2.4 ч. и против течения 3.2 часов . Путь пройденный лодкой по течению , оказался на 13.2 км длиннее пути пройдённого против течения . Найдите скорость лодки в стоячей воде , если скорость течения 3.5км...

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Лодка шла по течению реки 2.4 ч. и против течения 3.2 часов . Путь пройденный лодкой по течению , оказался на 13.2 км длиннее пути пройдённого против течения . Найдите скорость лодки в стоячей воде , если скорость течения 3.5км/час

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