Мне нужно найти заимственные слова, которые редко употребляют.
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Мне нужно найти заимственные слова, которые редко употребляют.
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Гость:
Держи.теперича (теперь),бирюк(одинокий угрюмый человек),буряк(свёкла),понёва(юбка),покеда(пока),скрозь(сквозь), цибуля(лук),туес(корзина из бересты).
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