Подскажите, пожалуйста, звуко-буквенный разбор слов - гряда, звезда, встречать.
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Подскажите, пожалуйста, звуко-буквенный разбор слов - гряда, звезда, встречать.
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