Связь согласование устанавливается в словосочетание 1)проверять тетради 2) быстрая проверка 3) проверка тетрадей 4) проверять быстро

Русский язык
Связь согласование устанавливается в словосочетание 1)проверять тетради 2) быстрая проверка 3) проверка тетрадей 4) проверять быстро
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) быстрая проверка т.к. связь согласование - это когда сущ и прилагательное в одном числе, роде. падеже!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Плиз памагите сочинение на тему чтобы сохранить родной край подтора страницы
Ответить
Русский язык
Подскажите, пожалуйста, звуко-буквенный разбор слов - гряда, звезда, встречать.
Ответить
Математика
Лодка шла по течению реки 2.4 ч. и против течения 3.2 часов . Путь пройденный лодкой по течению , оказался на 13.2 км длиннее пути пройдённого прот...
Ответить
Русский язык
Мне нужно найти заимственные слова, которые редко употребляют.
Ответить
Українська мова
Побудуй звукову модель слова "гаї"
Ответить