Связь согласование устанавливается в словосочетание 1)проверять тетради 2) быстрая проверка 3) проверка тетрадей 4) проверять быстро
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Связь согласование устанавливается в словосочетание 1)проверять тетради 2) быстрая проверка 3) проверка тетрадей 4) проверять быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) быстрая проверка т.к. связь согласование - это когда сущ и прилагательное в одном числе, роде. падеже!
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