ХЭЭЛЛППППППП НА ЗАВТРА НАДО Для приготовления смородинового варенья берут яго??ы и сахар в отношении 1:2. Приговорили 18 кг такого варенья. Сколько кг смородины израсходовали?

Алгебра
ХЭЭЛЛППППППП НА ЗАВТРА НАДО Для приготовления смородинового варенья берут яго??ы и сахар в отношении 1:2. Приговорили 18 кг такого варенья. Сколько кг смородины израсходовали?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2=3 части всего 18:3=6кг одна часть 6*1=6кг ягоды 6*2=12кг сахар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Связь согласование устанавливается в словосочетание 1)проверять тетради 2) быстрая проверка 3) проверка тетрадей 4) проверять быстро
Ответить
Русский язык
Плиз памагите сочинение на тему чтобы сохранить родной край подтора страницы
Ответить
Русский язык
Подскажите, пожалуйста, звуко-буквенный разбор слов - гряда, звезда, встречать.
Ответить
Математика
Лодка шла по течению реки 2.4 ч. и против течения 3.2 часов . Путь пройденный лодкой по течению , оказался на 13.2 км длиннее пути пройдённого прот...
Ответить
Русский язык
Мне нужно найти заимственные слова, которые редко употребляют.
Ответить