ХЭЭЛЛППППППП НА ЗАВТРА НАДО Для приготовления смородинового варенья берут яго??ы и сахар в отношении 1:2. Приговорили 18 кг такого варенья. Сколько кг смородины израсходовали?
Алгебра
ХЭЭЛЛППППППП НА ЗАВТРА НАДО Для приготовления смородинового варенья берут яго??ы и сахар в отношении 1:2. Приговорили 18 кг такого варенья. Сколько кг смородины израсходовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2=3 части всего 18:3=6кг одна часть 6*1=6кг ягоды 6*2=12кг сахар
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