ХЭЭЛЛППППППП НА ЗАВТРА НАДО Для приготовления смородинового варенья берут яго??ы и сахар в отношении 1:2. Приговорили 18 кг такого варенья. Сколько кг смородины израсходовали?

Алгебра

ХЭЭЛЛППППППП НА ЗАВТРА НАДО Для приготовления смородинового варенья берут яго??ы и сахар в отношении 1:2. Приговорили 18 кг такого варенья. Сколько кг смородины израсходовали?

Автор: Гость