(395*52-603)*25-960/24 НА ПОМОЩЬ ДАМ 22Б СРОЧНО!!!!!!!!!
Математика
(395*52-603)*25-960/24 НА ПОМОЩЬ ДАМ 22Б СРОЧНО!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(20540-603)25-40=19937*25-40=498425-40=498385
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