У слова-названия предметов мужского рода окончания"я",хотя бы 3 шт
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У слова-названия предметов мужского рода окончания"я",хотя бы 3 шт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cлова-названия предметов мужского рода окончания"я" : Дядя, Судья .
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