Помогите плиз задание 229 и 230

Математика
Помогите плиз задание 229 и 230
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   9 дес. : 3=3 дес. 2)   6 :3=2(шт.) 3)   3 дес.+2 =32(шт.)
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