Помогите плиз задание 229 и 230
Математика
Помогите плиз задание 229 и 230
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 дес. : 3=3 дес. 2) 6 :3=2(шт.) 3) 3 дес.+2 =32(шт.)
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