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Описати хімічний елемент Si (сілітій)
Химия
Описати хімічний елемент Si (сілітій)
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Гость:
Може Сіліцій???? тому, що Сілітія немає
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