Какое это предложение простое или сложное? ветер гудел и с шумом гнал волны

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Какое это предложение простое или сложное? ветер гудел и с шумом гнал волны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое , основа :ветер- подлежащие , гудел и гнал - однородные сказуемые 
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