От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорость на 4 км/ч?
Математика
От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорость на 4 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12×4=48(км) -расстояние от деревни до города 2)12+4=16(км/ч) - скорость 3)48÷16=3(ч)-времени.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решение задачи лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треугольника Найди площадь одного треугольника