От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорость на 4 км/ч?

Математика
От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорость на 4 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12×4=48(км) -расстояние от деревни до города 2)12+4=16(км/ч) - скорость 3)48÷16=3(ч)-времени.
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