От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорость на 4 км/ч?

Математика

От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч .сколько времени он потратит на обратный путь по той же дороге,если увеличит скорость на 4 км/ч?

Автор: Гость