Каким способом образовано слово Нависшие
Русский язык
Каким способом образовано слово Нависшие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставочно-суффиксальный
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