Какие из перечисленных носителей информации являются оптическими? 1) флеш-накопитель 2) DVD-диск 3) твердотельный жесткий диск 4) дискета 5) CD-диск 6) Blu-Ray диск
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Какие из перечисленных носителей информации являются оптическими? 1) флеш-накопитель 2) DVD-диск 3) твердотельный жесткий диск 4) дискета 5) CD-диск 6) Blu-Ray диск
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Cd,dvd,blu-ray player
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