Помогите срочно! Алгебра, 7 класс 1. Задайте формулой функцию, если известно, что в каждой паре соответствующих значений аргумента х и функции у: а) значение функции на 2 больше значения аргумента б) значение функции равно у...

Алгебра

Помогите срочно! Алгебра, 7 класс 1. Задайте формулой функцию, если известно, что в каждой паре соответствующих значений аргумента х и функции у: а) значение функции на 2 больше значения аргумента б) значение функции равно утроенному значению аргумента в) значение функции равно квадрату значения аргумента, уменьшенному на 1 2. Токарь изготовил 128 деталей. Часть деталей он уложил в х коробок по 15 шт в каждую коробку, после чего у него осталось у деталей. Задайте формулой функцию у от х. Укажите область определения этой функции

Автор: Гость