Помогите срочно! Алгебра, 7 класс 1. Задайте формулой функцию, если известно, что в каждой паре соответствующих значений аргумента х и функции у: а) значение функции на 2 больше значения аргумента б) значение функции равно у...
Алгебра
Помогите срочно! Алгебра, 7 класс 1. Задайте формулой функцию, если известно, что в каждой паре соответствующих значений аргумента х и функции у: а) значение функции на 2 больше значения аргумента б) значение функции равно утроенному значению аргумента в) значение функции равно квадрату значения аргумента, уменьшенному на 1 2. Токарь изготовил 128 деталей. Часть деталей он уложил в х коробок по 15 шт в каждую коробку, после чего у него осталось у деталей. Задайте формулой функцию у от х. Укажите область определения этой функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у=х/2 у=3х у=х²-1 2) у=128-15х область определения будет множество всех действительных чисел.
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