Литосфера-.......В зависимости от ............. и ........, земная кора делится на ............ и ...........Главное отличия материковой и океанической земной коры-..........

Гость: Гость:

Твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волнпонижаются, свидетельствуя об изменении пластичности пород. В строении литосферы выделяют подвижные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы.Земная кора под континентами состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоев общей мощностью до 80 км. Земная кора под океанами претерпела множество этапов частичного плавления в результате образования океанической коры, она сильно обеднена легкоплавкими редкими элементами, в основном состоит из дунитов и гарцбургитов, её толщина составляет 5—10 км, а гранитный слой полностью отсутствует.