Утворіть прикметники від географічних назв. Мекка, Бахмач, Семигори, Гостролуччя, Новосілки-на-Дніпрі, Севастополь, Ла-Манш, П'ятихатки

Українська мова
Утворіть прикметники від географічних назв. Мекка, Бахмач, Семигори, Гостролуччя, Новосілки-на-Дніпрі, Севастополь, Ла-Манш, П'ятихатки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семигорський, Севастопольський, Гостролуччівський
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какое листорасположение у подорожника
Ответить
Право
Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у ме...
Ответить
Русский язык
Каким способом образовано слово Нависшие
Ответить
География
Литосфера-.......В зависимости от ............. и ........, земная кора делится на ............ и ...........Главное отличия материковой и океаниче...
Ответить
Алгебра
Помогите срочно! Алгебра, 7 класс 1. Задайте формулой функцию, если известно, что в каждой паре соответствующих значений аргумента х и функции у:...
Ответить