Утворіть прикметники від географічних назв. Мекка, Бахмач, Семигори, Гостролуччя, Новосілки-на-Дніпрі, Севастополь, Ла-Манш, П'ятихатки
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Утворіть прикметники від географічних назв. Мекка, Бахмач, Семигори, Гостролуччя, Новосілки-на-Дніпрі, Севастополь, Ла-Манш, П'ятихатки
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Гость:
Семигорський, Севастопольський, Гостролуччівський
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