Какое листорасположение у подорожника
Биология
Какое листорасположение у подорожника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У подорожника мутовчатое листоположение а листья черешковые
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