Слово норка (зверёк ) и слово норка (жилище зверька ) для каждого слова написать родственные слова
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Слово норка (зверёк ) и слово норка (жилище зверька ) для каждого слова написать родственные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норковый, нора, норный
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