Помогите плизз!!!!!#348

Математика
Помогите плизз!!!!!#348
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Автор: Гость
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Гость:
Чувак скачай приложение photomath оно решает уравнение через камеру 
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