Найти многозначные слова: Клен, идти, золотой, дружба, дупло, альбом, салат, класс, бежать, суффикс, кнопка, октябрь, чай, корень, хоккей, торт, молния.

Русский язык
Найти многозначные слова: Клен, идти, золотой, дружба, дупло, альбом, салат, класс, бежать, суффикс, кнопка, октябрь, чай, корень, хоккей, торт, молния.
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется : золотой, класс, корень.
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