Найти многозначные слова: Клен, идти, золотой, дружба, дупло, альбом, салат, класс, бежать, суффикс, кнопка, октябрь, чай, корень, хоккей, торт, молния.
Русский язык
Найти многозначные слова: Клен, идти, золотой, дружба, дупло, альбом, салат, класс, бежать, суффикс, кнопка, октябрь, чай, корень, хоккей, торт, молния.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется : золотой, класс, корень.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите распределить слова на две группы омонимы и многозначный. Кнопка, наряд, ручка, ёрш, хвост, коробка, кисть, акварель, свет, заставили, шляп...
Химия
Почему раствор сернистой кислоты нужно хранить в темноте и к тому же в склянках , заполненных доверху?
История
В хозяйстве Древней Руси важную роль играло бортничество. Первоначально это было добывание меда диких пчел из естественных дупел (бортей) . Затем с...
Математика