В хозяйстве Древней Руси важную роль играло бортничество. Первоначально это было добывание меда диких пчел из естественных дупел (бортей) . Затем стали разводить в выдолбленных дуплах. Их делали в толстых деревьях на высоте 4 м...

История

В хозяйстве Древней Руси важную роль играло бортничество. Первоначально это было добывание меда диких пчел из естественных дупел (бортей) . Затем стали разводить в выдолбленных дуплах. Их делали в толстых деревьях на высоте 4 метра. как вы думаете , почему данное занятие было очень важным и для чего был нужен мед ? (подсказка : подумайте какого продукта который сейчас есть в каждом доме не было тогда на Руси)

Автор: Гость