В хозяйстве Древней Руси важную роль играло бортничество. Первоначально это было добывание меда диких пчел из естественных дупел (бортей) . Затем стали разводить в выдолбленных дуплах. Их делали в толстых деревьях на высоте 4 м...
История
В хозяйстве Древней Руси важную роль играло бортничество. Первоначально это было добывание меда диких пчел из естественных дупел (бортей) . Затем стали разводить в выдолбленных дуплах. Их делали в толстых деревьях на высоте 4 метра. как вы думаете , почему данное занятие было очень важным и для чего был нужен мед ? (подсказка : подумайте какого продукта который сейчас есть в каждом доме не было тогда на Руси)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мед это очень важный и дорогой по тем рамкам продукт, который помимо своего вкуса имеет в своем составе множество витаминов. Поэтому на занятие бортничеством в древней Руси обращали особое внимание. Его продавали на торговом пути( путь из варяг в греки) и это было достаточно прбыльно
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