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Назвать вещества CH3-CH2-CH-(CH3)-CH2-OH
Химия
Назвать вещества CH3-CH2-CH-(CH3)-CH2-OH
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Гость:
Вещество называется 2-метилбутанол-1
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