Как морфологически разобрать слово осенней 5 класс

Русский язык
Как морфологически разобрать слово осенней 5 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний - это прилагательное. 1. (Какой?) Начальная форма: Осенний 2. Постоянные признаки: Полная форма. Непостоянные: Единственное число, мужской род, Винительный падеж. 3. В предложении является определением. сухих - это прилагательное. 1. (Каких?) 2. Постоянные признаки: Полная форма. Непостоянные: Множественное число, Родительный падеж. 3. В предложении определение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите перевести предложения на казахский Я поэтому стараюсь учится отлично.?? стараюсь для того чтобы чтобы моя мечта исполнилась.И я желаю ч...
Ответить
Литература
Решм крассворд Кто помогал девочке?Что потеряла Маша?
Ответить
Английский язык
Как сказать на английском языке 2.30 pm, 3.30 pm?
Ответить
Математика
Вместо звёздочки запишите цифры в противоположных числах 91,*3 и 91,3* ; -275,*7 и 2*5,47
Ответить
Математика
Из пунктов А и В, растояние между которыми 18 км, навстречу к друг другу вышли Саша и Коля. Коля идёт со скоростью на 1 км/ч больше, чем Саша. Маль...
Ответить