Как морфологически разобрать слово осенней 5 класс

Гость: Гость:

Осенний - это прилагательное. 1. (Какой?) Начальная форма: Осенний 2. Постоянные признаки: Полная форма. Непостоянные: Единственное число, мужской род, Винительный падеж. 3. В предложении является определением. сухих - это прилагательное. 1. (Каких?) 2. Постоянные признаки: Полная форма. Непостоянные: Множественное число, Родительный падеж. 3. В предложении определение