Известно, что один из катетов треугольника, подобного прямоугольному треугольнику с катетами 3м и 4м, равен 27м. Найти катеты второй катет. В ответе получается 36м или 20,25м.

Геометрия
Известно, что один из катетов треугольника, подобного прямоугольному треугольнику с катетами 3м и 4м, равен 27м. Найти катеты второй катет. В ответе получается 36м или 20,25м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подобные катеты можно составить пропорцию 3/4=27/х х=27:3*4= 36 м
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