Известно, что один из катетов треугольника, подобного прямоугольному треугольнику с катетами 3м и 4м, равен 27м. Найти катеты второй катет. В ответе получается 36м или 20,25м.
Геометрия
Известно, что один из катетов треугольника, подобного прямоугольному треугольнику с катетами 3м и 4м, равен 27м. Найти катеты второй катет. В ответе получается 36м или 20,25м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подобные катеты можно составить пропорцию 3/4=27/х х=27:3*4= 36 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Химия
Геометрия
Ребята, помогите пожалуйста, нужны все, но хотя бы с одним из заданий, какое можете (хотя бы первое), нужно всё сделать а я просто никакущая.
Русский язык