Известно, что один из катетов треугольника, подобного прямоугольному треугольнику с катетами 3м и 4м, равен 27м. Найти катеты второй катет. В ответе получается 36м или 20,25м.

Геометрия

Известно, что один из катетов треугольника, подобного прямоугольному треугольнику с катетами 3м и 4м, равен 27м. Найти катеты второй катет. В ответе получается 36м или 20,25м.

Автор: Гость