Помогите решить номер 367

Гость: Гость:

АВ = 36 см, ВС = 36 - 4 = 32 см, АС = 36 + х. Периметр треугольника равен: P = АВ + ВС + АС. Поэтому Р = 36 + 32 + (36 + х). Так как х = 4 см, то Р = 36 + 32 + (36 + 4) = 108 см. Если х = 8 см, то Р = 36 + 32 + (36 + 8) = 112 см.