Мировая экономика в период между двумя мировыми войнами. Кратко ответить на вопросы: 1. Каковы были основные проблемы? 2. Откуда проистекали эти проблемы? 3. Что предпринималось для решения проблем? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :))

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Или это или читай на сайтах полную версию) Пе́рвая мирова́я война́ (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) повод: Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда Кампания 1914 года: 1 августа Германия объявила войну России 2 августа германские войска окончательно оккупировали Люксембург, и Бельгии был выдвинут ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией 3 августа Германия объявила войну Франции 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России 14—24 августа состоялось Пограничное сражение: в Арденнах, у Шарлеруа и Монса 15 декабря сербы отбили Белград 10 августа в Дарданеллы вошли немецкие крейсера 2 ноября Россия объявила Турции войну бой у мыса Коронель (Чили) 1 ноября 1914 года Кампания 1915 года Зимой 1914—1915 годов шло сражение между русскими и австрийцами за перевалы в Карпатах. 10(23) марта завершилась Осада Перемышля сражение при Ипре, (Дарданелльская операция) 19 февраля 1915 года Кампания 1916 года 21 февраля 1916 года Битва при Вердене 3 июня 1916 года Брусиловский прорыв В июне же началась битва на Сомме Кампания 1917 года 1—20 февраля 1917 года состоялась Петроградская конференция стран Антанты Кампания 1918 года Выход России из войны В июле-августе произошла вторая битва на Марне В 1919 году немцы были вынуждены подписать Версальский мирный договор В результате войны произошли: аннексия Англией Танзании и Юго-Западной Африки, Ирака и Палестины, части Того и Камеруна; Бельгией — Бурунди, Руанды и Уганды; Грецией — Восточной Фракии; Данией — Северного Шлезвига; Италией — Южного Тироля и Истрии; Румынией — Трансильвании и Южной Добруджи; Францией — Эльзас-Лотарингии, Сирии, части Того и Камеруна; Японией — немецких островов в Тихом океане севернее экватора; оккупация Францией Саара. Присоединение Баната, Бачки и Бараньи, Словении, Хорватии и Славонии, Черногории к Королевству Сербия с последующим созданием Югославии. Провозглашена независимость Белорусской народной республики, Украинской народной республики, Венгрии, Данцига, Латвии, Литвы, Польши, Чехословакии, Эстонии, Финляндии. Основана Австрийская республика. Германская империя де-факто стала республикой. Демилитаризированы Рейнская область и черноморские проливы. Военные итоги Первая мировая война подстегнула разработку новых вооружений и средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогазы, зенитные и противотанковые орудия. Широкое распространение получили самолёты, пулемёты, миномёты, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла огневая мощь войск. Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, сопровождения пехоты. Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал подразделяться на разведывательную, истребительную и бомбардировочную. Возникли танковые войска, химические войска, войска ПВО, морская авиация. Увеличилась роль инженерных войск и снизилась роль кавалерии. Также появилась «окопная тактика» ведения войны с целью изматывания противника и истощения его экономики, работающей на военные заказы.