Почему раствор сернистой кислоты нужно хранить в темноте и к тому же в склянках , заполненных доверху?
Химия
Почему раствор сернистой кислоты нужно хранить в темноте и к тому же в склянках , заполненных доверху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что они окисляются кислородом воздуха и параллельно улетает сернистый газ. Еще надо и крышку плотно закрывать.
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