Помогите распределить слова на две группы омонимы и многозначный. Кнопка, наряд, ручка, ёрш, хвост, коробка, кисть, акварель, свет, заставили, шляпка, рукав, гребень,дробь, машина, образование, спутник, шла, бор, десятина, балка.
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Помогите распределить слова на две группы омонимы и многозначный. Кнопка, наряд, ручка, ёрш, хвост, коробка, кисть, акварель, свет, заставили, шляпка, рукав, гребень,дробь, машина, образование, спутник, шла, бор, десятина, балка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многозначные:кнопка,наряд,ручка,кисть,гребень,дробь,десятина; Омонимы:ёрш,хвост,коробка,акварель,свет,заставили,шляпка,рукав,машина,образование,спутник,шла,бор,балка; Думаю ,что так
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