Помогите распределить слова на две группы омонимы и многозначный. Кнопка, наряд, ручка, ёрш, хвост, коробка, кисть, акварель, свет, заставили, шляпка, рукав, гребень,дробь, машина, образование, спутник, шла, бор, десятина, балка.

Русский язык

Помогите распределить слова на две группы омонимы и многозначный. Кнопка, наряд, ручка, ёрш, хвост, коробка, кисть, акварель, свет, заставили, шляпка, рукав, гребень,дробь, машина, образование, спутник, шла, бор, десятина, балка.

Автор: Гость