92 полностью(в конце для девочек)

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92 полностью(в конце для девочек)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
256×15=256×(10+5)=2560+1280=3840 7325×23=7325×(20+3)=7325×20+7325×3=146500+21975=168475
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