Помогите плизз дам 15 баллов сочинение о чём заставляет задуматся произведение А.С. Пушкина повести белкина

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В поэме А.С.Пушкина "Полтава" рассказывается о злом изменнике-Мазеппе, который, обольстив Марию,дочь бывшего друга, изменяет родине.Кочубей-ее отец не может простить ему такого унижения,ведь Мазеппа-старик.мария души в нем не чает, она и не подозревает о злодеяниях Мазеппе.Только Кочубей знаем о его злых умыслах,но его правда и честность оборачивается против него.Его казнят.Мать Марии открывае ей правду,и она ужасается ей.Они спешат спасти Кочубея,но уже поздно.Мария в ужасе скрывается.Долгое время ее никто не видел,но однажды Мазеппе, который убегал, услышал как кто-то его откликнул.Это была Мария,но она потеряла рассудок-она его не узнавала.Мария убежала,а Мазеппа поскакал дальше.