Помогите пожалуйста Алгебра 7 класс срочноооо!!!

Алгебра
Помогите пожалуйста Алгебра 7 класс срочноооо!!!
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