Средства художественной вырпзительности в песнь о вещем олеге

Литература
Средства художественной вырпзительности в песнь о вещем олеге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позиция писателя раскрывается через использование в песни различных художественно-выразительных средств: эпитетов («вещий Олег» «грозной броней» «на светлом челе» и др.) метафор («не ведаешь ран» «годы таятся во мгле» и др.) сравнений («гробовая змия …как черная лента») олицетворений («лукавый кинжал» «ковши круговые запенясь шипят» и др.)
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