Средства художественной вырпзительности в песнь о вещем олеге

Гость: Гость:

Позиция писателя раскрывается через использование в песни различных художественно-выразительных средств: эпитетов («вещий Олег» «грозной броней» «на светлом челе» и др.) метафор («не ведаешь ран» «годы таятся во мгле» и др.) сравнений («гробовая змия …как черная лента») олицетворений («лукавый кинжал» «ковши круговые запенясь шипят» и др.)