Помогите плизз хотябы не всё можно без чертежа

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1) МОР=180-64=116 Треугольник МОР равнобедренный, значит углы у основания равны 2х+116=180 2х=64 Х=32 Под Х -угол ОМР 2) (Х+Х+30)*2=360 2х+30=180 2х=150 Х=75 - углы у одного основания 75+30=105 -углы у второго основания 3) (3х+Х)*2=40 4х=20 Х=5 см 5*3=15 см 4) 2х+48=180 2х=132 Х=66 один угол 66+48=104 второй угол Стальные углы по 90