ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ СРОЧНО какую роль играет вставной рассказ о любви пелагеи к повару никанору в рассказе Чехова "о любви"
Литература
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ СРОЧНО какую роль играет вставной рассказ о любви пелагеи к повару никанору в рассказе Чехова "о любви"
Ответ(ы):
Гость:
О ничтожности человека перед условностями общества Алехин говорит еще в начале рассказа, когда передает историю любви повара Никанора и Пелагеи. Пелагея любит Никанора, но не хочет выходить за него замуж, потому что он пьяница и “буйного нрава”, она предпочитает “жить так”. Но Никанор, ссылаясь на “набожность” и “религиозные убеждения”, хочет жениться на Пелагее. На самом деле он боится идти против устоев общества и “набожность” его — это страх не перед Богом, а перед людским судом. как то так.
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