Помогите,плз ^ ...Al2+...Cl2----gt;...AlCl3+...H2| Вместо точнк поставить пропущенные коэффици??нты И обьясните почему так?а то не прнимаю ничего
Химия
Помогите,плз ^ ...Al2+...Cl2----gt;...AlCl3+...H2| Вместо точнк поставить пропущенные коэффици??нты И обьясните почему так?а то не прнимаю ничего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2+3HCl2=2AlCl3+3H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Помогите пожалуйста. Look and make words. School. Boy. Girl. Black. Man . Woman busineess. Cross. Ball. Foot. Board word
Другие предметы
Другие предметы