Помогите,плз ^ ...Al2+...Cl2----gt;...AlCl3+...H2| Вместо точнк поставить пропущенные коэффици??нты И обьясните почему так?а то не прнимаю ничего

Химия
Помогите,плз ^ ...Al2+...Cl2----gt;...AlCl3+...H2| Вместо точнк поставить пропущенные коэффици??нты И обьясните почему так?а то не прнимаю ничего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2+3HCl2=2AlCl3+3H2
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