Помогите,плз ^ ...Al2+...Cl2----gt;...AlCl3+...H2| Вместо точнк поставить пропущенные коэффици??нты И обьясните почему так?а то не прнимаю ничего

Химия

Помогите,плз ^ ...Al2+...Cl2----gt;...AlCl3+...H2| Вместо точнк поставить пропущенные коэффици??нты И обьясните почему так?а то не прнимаю ничего

Автор: Гость