Из путешественников,укажите кто самым первым покорил южный полюс (декабрь 1911 года):

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Руаля Амундсена вызывает в нашей памяти образ человека в меховой одежде с откинутым капюшоном, гордо стоящего у норвежского флага, развевающегося на Южном полюсе. Да, именно Амундсен покорил Южный полюс, хотя это был не самый опасный из его подвигов