Пироженые разложили в две коробки в отношении 7:4. когда из одной коробки взяли 12 пироженых то в коробках их стало поровну. сколько пироженых было первоначально?

Математика

Пироженые разложили в две коробки в отношении 7:4. когда из одной коробки взяли 12 пироженых то в коробках их стало поровну. сколько пироженых было первоначально?

Автор: Гость