Пироженые разложили в две коробки в отношении 7:4. когда из одной коробки взяли 12 пироженых то в коробках их стало поровну. сколько пироженых было первоначально?

Математика
Пироженые разложили в две коробки в отношении 7:4. когда из одной коробки взяли 12 пироженых то в коробках их стало поровну. сколько пироженых было первоначально?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 x : y = 7 : 4     ⇒   y = 4x/7  x - 12 = y        ⇒   x - 12 = 4x/7 3x/7 = 12  x= 28  y= 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какие вещества относятся к алканам! Выпишите и дайте названия: c5h12;c6h12;c5h10;c4h8;c8h18;c2h5oh;c3h8;c8h16
Ответить
Биология
Установите последовательность структур организма от нижнего уровня организации до высшего: мозг, нейрон, нерв, ядро.
Ответить
Математика
Помогите решить #191 б
Ответить
Русский язык
Как написать текст про лисицу 3 предложения
Ответить
Математика
Цену товара сначала уменьшили на 10% а потом еще на 10% стал бы этот товар дешевле если бы на его цену сразу снизили на 20%
Ответить