Пироженые разложили в две коробки в отношении 7:4. когда из одной коробки взяли 12 пироженых то в коробках их стало поровну. сколько пироженых было первоначально?
Математика
Пироженые разложили в две коробки в отношении 7:4. когда из одной коробки взяли 12 пироженых то в коробках их стало поровну. сколько пироженых было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x : y = 7 : 4 ⇒ y = 4x/7 x - 12 = y ⇒ x - 12 = 4x/7 3x/7 = 12 x= 28 y= 16
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