Какие вещества относятся к алканам! Выпишите и дайте названия: c5h12;c6h12;c5h10;c4h8;c8h18;c2h5oh;c3h8;c8h16
Химия
Какие вещества относятся к алканам! Выпишите и дайте названия: c5h12;c6h12;c5h10;c4h8;c8h18;c2h5oh;c3h8;c8h16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая формула алканов: CnH2n+2 С5Н12 -- пентан С8Н18 -- октан С3Н8 -- пропан
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