Установите последовательность структур организма от нижнего уровня организации до высшего: мозг, нейрон, нерв, ядро.
Биология
Установите последовательность структур организма от нижнего уровня организации до высшего: мозг, нейрон, нерв, ядро.
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Ядро, нейрон, нерв, мозг
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