Срочно! Прочитайте слова. Объясните лексическое значение одного из слов. Баянист, шахтёр, охотник, лётчик, каменщик, лифтёр, ракетчик, библиотекарь, школьник, тракторист, боксёр, журналист, банкир. Прочитайте суффиксы. Найди...
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Срочно! Прочитайте слова. Объясните лексическое значение одного из слов. Баянист, шахтёр, охотник, лётчик, каменщик, лифтёр, ракетчик, библиотекарь, школьник, тракторист, боксёр, журналист, банкир. Прочитайте суффиксы. Найдите их в данных словах. какого суффикса нет в словах? Подберите другие слова с такими суффиксами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффиксы ист ник чик щик и ёр
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