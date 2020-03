Маленький рассказ про лотос пожалуйста на англ.яз и русс.яз

Гость: Гость:

Undoubtedly, all the flowers are beautiful. But not every flower falls considered sacred. Even among the lotus, common in Asia and Africa, such an honor awarded only to the lotus, the science known as nucifera that grows in India, in the slow waters of the sacred Ganges. The purity and beauty of the lotus - that's what makes it sacred. th is always dry, clean and exudes freshness. The cause - a special structure of its petals and the leaves: they can repel water and self-cleaning. Water collects in drops and runs, while collecting a sheet of everything that can contaminate it by accident. This is associated with a particular angle at which the leaves are arranged microfibers to water. Lotus symbol - extremely complex, branched. It also means the origins of life and its order, creativity, spiritual path and nirvana. The core of the same symbols - the purity of the lotus. Rising from the muddy bottom of the stream, the root symbolizes all low - matter, darkness. The long stem like a soul seeking the light. And the flower - is the spirit, clean and looking toward the sun.In India, the lotus image everywhere - this column capitals in the temples and paintings, and jewelry Indian women. It is believed that the image of a lotus healthily, it can illumine and give protection. From the lotus flower was born Lakshmi, the wife of the god Vishnu. On the throne in the shape of a lotus sit many gods of Hinduism, lotus yoga taught. A lotus seed sprouting from the size of a nut, make a rosary. But as long as the monks worship the lotus, and the poets sing of its beauty, its scientists - studied. And learn to use its properties. So, based on the data "collected" from the lotus leaf botanist Wilhelm Barlottom, we have developed a new paint. Covering the surface, it gives mikrovypuklosti, a specimen of which - the lotus leaves. Due to this structure, the surface must remain clean for decades, repelling dirt and water. Перевод: Несомненно, все цветы прекрасны. Но не каждому цветку выпадает считаться священным. Даже среди лотосовых, обычных в Азии и в Африке, такой чести удостоился только лотос, науке известный как орехоносный, растущий в Индии, в медленных водах священной Ганги.Чистота и красота лотоса – вот то, что делает его священным. Действительно, растет лотос обычно в мутной, почти стоячей воде или на болотах. Каждый вечер лотос закрывает свой цветок и прячется под воду, а утром появляется снова. Но цветок его всегда остается сухим, излучает чистоту и свежесть.Тому причиной – особая структура его лепестков и листьев: они могут отталкивать воду и самоочищаться. Вода собирается в капли и стекает, собирая при этом с листа все, что может его загрязнить случайно. Это связано с особым углом, под которым расположены микроволокна листьев к воде.Символ лотоса – чрезвычайно сложный, разветвленный. Он означает и истоки жизни, и ее порядок, творческое начало, духовный путь и нирвану. Ядро же символики – чистота лотоса. Растущий из илистого дна речки, корень символизирует все низкое – материю, темноту. Длинный стебель подобен душе, стремящейся к свету. И цветок – это дух, чистый и устремленный к Солнцу.В Индии изображения лотоса повсюду – это и капители колонн в храмах, и картины, и украшения индийских женщин. Ведь считается, что изображение лотоса целебно, оно может просветлять и давать защиту. Из цветка лотоса родилась Лакшми, супруга бога Вишну. На троне в форме лотоса сидят многие боги индуизма, позе лотоса обучаются йоги. А из семян лотоса, вырастающих с орех величиною, делают четки.Но пока монахи поклоняются лотосу, а поэты воспевают его красоту, ученые его – изучают. И учатся использовать его свойства. Так, на основе данных, «собранных» с лотосового листа ботаником Вильгельмом Барлоттом, разработали новую краску. Покрывая поверхность, она дает микровыпуклости, образец которым – лотосовые листья. Благодаря такой структуре поверхность должна десятилетиями оставаться чистой, отталкивая грязь и воду.