Завод выпустил 48 станков , что состоит 3 части от 4 заказа. Сколько станков было зак??зано?
Математика
Завод выпустил 48 станков , что состоит 3 части от 4 заказа. Сколько станков было зак??зано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 делить на 3=24Это мы узнали сколько заказывали в 1 части 24 умножим на 4=96 это заказали всего станков
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