Цену товара сначала уменьшили на 10% а потом еще на 10% стал бы этот товар дешевле если бы на его цену сразу снизили на 20%

Гость: Гость:

Сначала была 100%, замет подешевела и стал 90%. Теперь цена подешевела ещё на 10%. 90 - 100% х - 10% х = 90 * 10 \ 100 = 9 Значит после того как цена опять подешевела на 10% она стоит 90% - 9% = 81% от начальной цены. Значит в первом варианте цена подешевела на 19% и стала стоить 81%, а во втором случае она подешевела на 20% и стала стоить 80% от начальной. Ответ: да, стал бы.